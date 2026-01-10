КНДР заявила о вторжении дрона с территории Южной Кореи

По данным южнокорейского агентства Yonhap, КНДР утверждает, что инцидент произошёл 4 января. В Пхеньяне заявили, что беспилотный летательный аппарат был запущен с территории Южной Кореи и пересёк границу, после чего силы ПВО КНДР уничтожили цель уже в своём воздушном пространстве. Северокорейская сторона подчеркнула, что дрон успел углубиться примерно на восемь километров.