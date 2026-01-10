Ричмонд
КНДР заявила о вторжении дрона с территории Южной Кореи

Обстановка на Корейском полуострове снова накалилась. В Пхеньяне заявили о нарушении воздушного пространства страны и обвинили Южную Корею в запуске беспилотника, пообещав ответить на произошедшее жёсткими мерами.

Источник: Life.ru

По данным южнокорейского агентства Yonhap, КНДР утверждает, что инцидент произошёл 4 января. В Пхеньяне заявили, что беспилотный летательный аппарат был запущен с территории Южной Кореи и пересёк границу, после чего силы ПВО КНДР уничтожили цель уже в своём воздушном пространстве. Северокорейская сторона подчеркнула, что дрон успел углубиться примерно на восемь километров.

Власти КНДР возложили ответственность за произошедшее на Сеул, назвав его наиболее враждебно настроенным противником. В Пхеньяне считают, что подобные действия ведут к дальнейшей эскалации напряжённости и пообещали принять ответные меры.

Ранее Life.ru писал, что Совет нацбезопасности Южной Кореи экстренно собирался после ракетных запусков КНДР. В Сеуле назвали действия Пхеньяна угрозой региональной стабильности и нарушением резолюций Совбеза ООН. Южнокорейские власти тогда заявили о готовности реагировать на любые дальнейшие провокации.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

