КНДР заявила о вторжении дрона с территории Южной Кореи

По данным южнокорейского агентства Yonhap, КНДР утверждает, что инцидент произошёл 4 января. В Пхеньяне заявили, что беспилотный летательный аппарат был запущен с территории Южной Кореи и пересёк границу, после чего силы ПВО КНДР уничтожили цель уже в своём воздушном пространстве. Северокорейская сторона подчеркнула, что дрон успел углубиться примерно на восемь километров.
Власти КНДР возложили ответственность за произошедшее на Сеул, назвав его наиболее враждебно настроенным противником. В Пхеньяне считают, что подобные действия ведут к дальнейшей эскалации напряжённости и пообещали принять ответные меры.
Ранее Life.ru писал, что Совет нацбезопасности Южной Кореи экстренно собирался после ракетных запусков КНДР. В Сеуле назвали действия Пхеньяна угрозой региональной стабильности и нарушением резолюций Совбеза ООН. Южнокорейские власти тогда заявили о готовности реагировать на любые дальнейшие провокации.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.