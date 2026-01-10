Трамп заявил, что Россия и Китай якобы претендуют на Гренландию: США собираются «что-то предпринять»

Глава Белого дома Дональд Трамп в очередной раз высказался о притязаниях США на Гренландию. Он заявил, что Россия и Китай якобы претендуют на остров. Дональд Трамп отметил, что Вашингтон не хотел бы видеть РФ или КНР в Гренландии. Так он выразился во время беседы с представителями американских нефтяных компаний.