Трамп заявил, что Россия и Китай якобы претендуют на Гренландию: США собираются «что-то предпринять»

Трамп заявил, что США не хотят видеть Россию или Китай в Гренландии.

Источник: Комсомольская правда

Глава Белого дома Дональд Трамп в очередной раз высказался о притязаниях США на Гренландию. Он заявил, что Россия и Китай якобы претендуют на остров. Дональд Трамп отметил, что Вашингтон не хотел бы видеть РФ или КНР в Гренландии. Так он выразился во время беседы с представителями американских нефтяных компаний.

По мнению Дональда Трампа, Москва и Пекин не должны стать «соседями» США. Он не объяснил, на чем основаны его переживания за целостность Гренландии. Стоит напомнить, что остров принадлежит Дании.

«Мы собираемся что-то предпринять в отношении Гренландии, хотят они этого или нет. Потому что если мы этого не сделаем, Гренландию возьмут под контроль Россия или Китай. Мы не хотим видеть Россию или Китай в качестве соседа», — высказался президент США.

Москва неоднократно подчеркивала, что не имеет планов напасть на страны НАТО. Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, РФ готова письменно зафиксировать данный факт.

