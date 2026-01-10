Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Постпред: Иран осуждает попытки США вмешаться во внутренние дела страны

Иран выразил резкое осуждение попыток США вмешиваться во внутренние дела исламской республики.

Источник: Аргументы и факты

Иран выразил резкое осуждение попыток Соединённых Штатов вмешиваться во внутренние дела исламской республики путём подстрекательства к беспорядкам и насилию. Соответствующая позиция изложена в письме постоянного представителя Ирана при ООН Амира Саида Иравани, направленном генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и председателю Совета Безопасности Абукару Дахиру Осману.

Поводом для обращения стали заявления президента США Дональда Трампа, допустившего возможность применения силовых мер в отношении Ирана. В документе подчёркивается, что Тегеран расценивает действия Вашингтона, осуществляемые, по утверждению иранской стороны, в координации с Израилем, как незаконное и безответственное вмешательство, направленное на дестабилизацию ситуации внутри страны.

Иранский постпред также указал, что международное право не допускает подстрекательства к насилию, дестабилизации общества или организации беспорядков под какими бы то ни было предлогами, включая защиту прав человека или поддержку населения.

В письме отмечается, что подобные подходы искажают нормы международного права и не могут служить оправданием для давления, угроз или интервенционистской политики.

Ранее иранское государственное телевидение продемонстрировало записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксированы участники беспорядков, вооружённые автоматическим оружием.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше