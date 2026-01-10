Трамп: украинский конфликт можно урегулировать

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал ход переговоров по Украине. Он заверил, что конфликт можно урегулировать. По мнению американского лидера, кризис в любом случае будет разрешен. Об этом он заявил в беседе с представителями американских нефтяных компаний.