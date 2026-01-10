Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: украинский конфликт можно урегулировать

Трамп заявил, что сторонам украинского конфликта удастся заключить мир.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал ход переговоров по Украине. Он заверил, что конфликт можно урегулировать. По мнению американского лидера, кризис в любом случае будет разрешен. Об этом он заявил в беседе с представителями американских нефтяных компаний.

Президент США отметил «отличные отношения» с российским лидером Владимиром Путиным. Он сообщил о своей любви к РФ. По словам главы Белого дома, у него получается «ладить» с Владимиром Путиным.

«Я думаю, что в итоге мы это урегулируем. Жаль, что мы не смогли сделать это быстрее», — заявил Дональд Трамп.

Хозяин Белого дома также подчеркнул, что российский лидер хочет завершить конфликт на Украине. По его словам, этого сейчас желает и глава киевского режима Владимир Зеленский.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше