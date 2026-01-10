Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал ход переговоров по Украине. Он заверил, что конфликт можно урегулировать. По мнению американского лидера, кризис в любом случае будет разрешен. Об этом он заявил в беседе с представителями американских нефтяных компаний.
Президент США отметил «отличные отношения» с российским лидером Владимиром Путиным. Он сообщил о своей любви к РФ. По словам главы Белого дома, у него получается «ладить» с Владимиром Путиным.
«Я думаю, что в итоге мы это урегулируем. Жаль, что мы не смогли сделать это быстрее», — заявил Дональд Трамп.
Хозяин Белого дома также подчеркнул, что российский лидер хочет завершить конфликт на Украине. По его словам, этого сейчас желает и глава киевского режима Владимир Зеленский.