Пушков задал два вопроса после слов Мелони о диалоге с Россией

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Предложение премьер-министра Италии Джорджи Мелони о новом диалоге с Россией и назначении спецпосланника ЕС по украинскому урегулированию поднимает вопросы относительно того, с кем и о чем вести переговоры, такое мнение высказал член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
«Вслед за (Президентом Франции Эммануэлем. — Прим. Ред.) Макроном премьер Италии Мелони заявила, что настало время для переговоров с Россией. В связи с этим возникает два вопроса» — написал Пушков в своем Telegram-канале.
По мнению сенатора, первый вопрос заключается в определении сторон переговоров, учитывая разницу позиции между странами ЕС по России.
«Первый — переговоров каких? Двусторонних или от лица ЕС? Вопрос возникает из-за того, что в ЕС до сих пор за переговоры выступали только (Премьер-министр Венгрии Виктор. — Прим. Ред.) Орбан и (Словацкий премьер Роберт. — Прим. Ред.) Фицо, а (Глава Еврокомиссии Урсула. — Прим. Ред.) фон лер Ляйен и Еврокомиссия и слышать о них не хотели» — пояснил парламентарий.
Второй вопрос, по мнению Пушкова, состоит в позиции, с которой выступает ЕС, и которая состоит в поддержке всех требований Киева, из-за чего она не может служить основой для продуктивных переговоров.
Вчера премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европа должна начать говорить с Россией по теме Украины, и выступила за назначение спецпосланника ЕС по украинскому урегулированию. По словам Мелони, проблема Европы заключается в наличии множества различных мнений.