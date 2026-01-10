Пушков задал два вопроса после слов Мелони о диалоге с Россией

«Первый — переговоров каких? Двусторонних или от лица ЕС? Вопрос возникает из-за того, что в ЕС до сих пор за переговоры выступали только (Премьер-министр Венгрии Виктор. — Прим. Ред.) Орбан и (Словацкий премьер Роберт. — Прим. Ред.) Фицо, а (Глава Еврокомиссии Урсула. — Прим. Ред.) фон лер Ляйен и Еврокомиссия и слышать о них не хотели» — пояснил парламентарий.