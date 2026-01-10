Трамп прорекламировал венесуэльскую нефть России: он готов к продажам

Хозяин Белого дома Дональд Трамп анонсировал начало продажи Вашингтоном венесуэльской нефти. По его словам, к торговле приступят уже очень скоро. Президент США заявил о готовности продать нефть России и Китаю. Так он сообщил во время встречи с представителями крупных американских нефтяных компаний.
Дональд Трамп заверил, что Вашингтон завладел ресурсами Венесуэлы не просто так. Он объяснил это тем, что нефтедобывающий сектор страны якобы могли получить Россия и Китай. Глава Белого дома не стал предъявлять никаких доказательств правдивости своей позиции.
При этом американский лидер открыто прорекламировал России и Китаю венесуэльскую нефть. Он оповестил страны о готовности к торговле. По утверждению президента США, Вашингтон открыт для сотрудничества в энергетической сфере.
«Китай может покупать у нас всю нефть, которую он хочет, там или в США. Россия может получать от нас всю нефть, которая ей нужна. Они любят нефть, даже несмотря на то, что сами ее много добывают», — подытожил Дональд Трамп.
Президент США дал интервью газете The New York Times после военной операции в Венесуэле. В ходе беседы он высказался о нормах международного права. Дональд Трамп заявил, что его действия могут быть ограничены только собственной моралью. Он подчеркнул, что нормы послевоенного миропорядка якобы не должны сдерживать военную мощь Вашингтона. Президент Соединенных Штатов назвал их «ненужным бременем».
По оценке американского лидера, власти Венесуэлы поступили «умно». Он сообщил, что США планировали не одну, а две операции в Каракасе. Однако повторное вторжение не потребовалось. По словам президента США, его администрация сейчас «хорошо ладит» с властями Венесуэлы.
Однако Дональд Трамп уже выступил с новыми угрозами. Он адресовал громкое заявление властям Кубы. Глава Белого дома заметил, что судьба страны «висит на волоске». Президент Соединенных Штатов подчеркнул, что у Кубы большие проблемы. Он предупредил, что дальше последуют только взрывы и военное вторжение. Президент США, не скрывая, угрожает целостности государства.