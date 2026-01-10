Трамп вновь выразил уверенность в урегулировании конфликта на Украине

Ранее в этот день сообщалось, что представители администрации президента США Дональда Трампа практически согласовали с Украиной все аспекты возможного соглашения по завершению конфликта. По данным портала Axios, стороны ожидают ответа от президента России Владимира Путина, при этом не исключается визит украинского лидера Владимира Зеленского в США для окончательного оформления договоренностей.