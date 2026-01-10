Трамп вновь выразил уверенность в урегулировании конфликта на Украине

«Я думаю, что в итоге мы это урегулируем. Жаль, что мы не смогли сделать это быстрее», — отметил Трамп на встрече с представителями нефтяных компаний.
Говоря о президенте РФ Владимире Путине, американский лидер сообщил о хороших взаимоотношениях с ним.
Ранее в этот день сообщалось, что представители администрации президента США Дональда Трампа практически согласовали с Украиной все аспекты возможного соглашения по завершению конфликта. По данным портала Axios, стороны ожидают ответа от президента России Владимира Путина, при этом не исключается визит украинского лидера Владимира Зеленского в США для окончательного оформления договоренностей.