Трамп: никто не знает, что будет с Кубой после операции в Венесуэле

Трамп заявил, что последствия американской операции в Венесуэле для Кубы остаются неопределёнными.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что последствия американской спецоперации в Венесуэле для Кубы остаются неопределёнными. По его словам, на данный момент невозможно точно спрогнозировать, как будет развиваться ситуация на острове.

Американский лидер отметил сложное экономическое положение Кубы, указав на её зависимость от Венесуэлы в вопросах поставок нефти и финансовой поддержки. Он подчеркнул, что прекращение или сокращение такой помощи может серьёзно отразиться на состоянии кубинской экономики.

Также Трамп обратил внимание на то, что Куба, в отличие от Венесуэлы, не располагает собственными значительными запасами нефти и других энергоресурсов. Этот фактор, по его оценке, дополнительно осложняет перспективы страны в условиях текущих региональных изменений.

Ранее Трамп заявил, что США проведут наземную операцию в Мексике, направленную против наркокартелей. Сроки, в которые будут осуществляться удары, Трамп не уточнил.

