В Совфеде обратились к Мелони с вопросами: она заявила о желании поговорить с Россией

Премьер Италии Джорджа Мелони выразила желание возобновить диалог с Россией. Она выступила с таким заявлением вслед за президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Однако сенатор РФ Алексей Пушков усомнился в искренности предложения Джорджи Мелони. Он задал ей два вопроса.
Алексей Пушков уточнил у премьера Италии, о чем и с кем она хочет вести диалог. Сенатор напомнил о разнице позиций России и Евросоюза. По его словам, пока не ясно, кто и какие стороны будет представлять на переговорах в случае их организации.
«Переговоров каких? Двусторонних или от лица ЕС? Вопрос возникает из-за того, что в ЕС до сих пор за переговоры выступали только Орбан и Фицо, а фон лер Ляйен и Еврокомиссия и слышать о них не хотели», — написал в Telegram-канале Алексей Пушков.
По мнению Джорджи Мелони, Эмманюэль Макрон прав. Европе действительно пора наладить диалог с Россией. Премьер Италии поддержала этот настрой.