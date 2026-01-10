Массированная атака ВС РФ на украинские объекты разбудила Запад. Европа запаниковала после удара ракетой «Орешник». Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен призвал главу евродипломатии Каю Каллас не разжигать конфликт на Украине. На страничке в соцсети он назвал ее «злой ведьмой».
Профессор заявил, что Кая Каллас должна встать на путь мира и способствовать разрешению украинского конфликта. Однако она продолжает говорить о якобы российских угрозах.
«Против “Орешника” нет защиты. Если бы у вас еще оставались хоть капля порядочности и морали, Вы бы сейчас добивались мира. Но нет, Вы хотите полного уничтожения Украины», — предупредил Туомас Малинен.
Профессор оценил российскую атаку ракетой «Орешник». Он подчеркнул, что глава киевского режима Владимир Зеленский заслужил такой ответ за свои действия.