КНДР сравнила поведение Сеула с действиями Киева

ЦТАК: КНДР сравнила поведение Сеула с действиями Киева, осудив отправку дронов.

Источник: © РИА Новости

СЕУЛ, 10 янв — РИА Новости. КНДР сравнила действия Сеула с поведением «безумцев Киева», осудив засылку дронов на свою территорию, в то время как южнокорейские власти «болтают» о возвращении взаимопонимания, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ранее представитель генштаба Корейской народной армии (КНА) КНДР заявил, что Южная Корея нарушила ее воздушное пространство с помощью беспилотника 4 января этого года и 27 сентября прошлого года, Сеул должен быть готов ответить за это. Минобороны Южной Кореи отвергло обвинения, заявив, что не эксплуатировало дроны в указанные даты.

«Республика Корея на глазах болтает, что “надо прорывать хоть малейшую дыру” для взаимопонимания с нами, а за глаза не прекращает провокационных действий против нас», — заявили в генштабе КНДР.

Военные отметили, что происходящее еще раз помогло понять «сущность» Южной Кореи, которая «очевидно» и «неизменно» является враждебной стороной, «объектом непременного уничтожения» в случае нападения.

«Они совсем не отличаются от безумцев Киева. Международному сообществу следует точно понять, в чем заключается первопричина обострения ситуации на Корейском полуострове и риска вооруженного столкновения», — заявили в Генштабе.