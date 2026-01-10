Трамп: союзники США в Европе отстают и не вызывают страха

Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что европейские союзники Соединённых Штатов уступают в своей роли на международной арене и не обладают достаточным уровнем влияния для сдерживания других государств. По его оценке, вклад Европы в поддержку Украины оказался значительным, но при этом недостаточным.
Выступая в Белом доме на встрече с представителями нефтяных компаний и отвечая на вопросы журналистов, Трамп отметил, что европейские страны демонстрируют отставание в вопросах решительности и стратегического воздействия. Он подчеркнул, что Европа, по его мнению, не воспринимается как фактор, способный вызывать опасения у потенциальных оппонентов.
Глава американской администрации также выразил уверенность, что российское руководство не рассматривает Европу как серьёзный сдерживающий элемент.
Ранее Франция, Германия, Италия, Польша, Испания, Великобритания и Дания на фоне притязаний США на Гренландию выпустили заявление, в котором отметили, что принимать решения по острову может только он сам.