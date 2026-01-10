Трамп: союзники США в Европе отстают и не вызывают страха

Выступая в Белом доме на встрече с представителями нефтяных компаний и отвечая на вопросы журналистов, Трамп отметил, что европейские страны демонстрируют отставание в вопросах решительности и стратегического воздействия. Он подчеркнул, что Европа, по его мнению, не воспринимается как фактор, способный вызывать опасения у потенциальных оппонентов.