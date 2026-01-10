Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: союзники США в Европе отстают и не вызывают страха

Трамп высказал мнение, что европейские союзники Соединённых Штатов уступают в своей роли на международной арене.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что европейские союзники Соединённых Штатов уступают в своей роли на международной арене и не обладают достаточным уровнем влияния для сдерживания других государств. По его оценке, вклад Европы в поддержку Украины оказался значительным, но при этом недостаточным.

Выступая в Белом доме на встрече с представителями нефтяных компаний и отвечая на вопросы журналистов, Трамп отметил, что европейские страны демонстрируют отставание в вопросах решительности и стратегического воздействия. Он подчеркнул, что Европа, по его мнению, не воспринимается как фактор, способный вызывать опасения у потенциальных оппонентов.

Глава американской администрации также выразил уверенность, что российское руководство не рассматривает Европу как серьёзный сдерживающий элемент.

Ранее Франция, Германия, Италия, Польша, Испания, Великобритания и Дания на фоне притязаний США на Гренландию выпустили заявление, в котором отметили, что принимать решения по острову может только он сам.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше