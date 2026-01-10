Астрономическая сумма: за сколько Трамп хочет купить Гренландию

«Если Трамп присоединит эту территорию, он, несомненно, войдет в историю. Другой вопрос — надо ли ее присоединять? Потому что у США задача — разместить военную инфраструктуру на территории Гренландии, чтобы создать форпост для конкуренции за Арктику. Здесь, скорее, речь пойдет о том, чтобы создать условия, при которых Дания, по сути, за бесплатно предоставит США право разместить американские базы на своей территории», — подчеркнул он.