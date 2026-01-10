Астрономическая сумма: за сколько Трамп хочет купить Гренландию

Гренландия, о покупке которой вновь заговорил президент США Дональд Трамп, может стоить сотни триллионов долларов, у Вашингтона нет таких денег. Об этом aif.ru заявил политолог Константин Блохин.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп рассматривает вопрос покупки Гренландии. В интервью газете New York Times президент США не дал прямого ответа на вопрос, важнее ли ему сохранить НАТО или получить контроль над Гренландией, заявив, что между ними может встать выбор.
«Если как-то оценивать такой кусок земли, то он будет стоить астрономических денег. Это сотни триллионов долларов. Таких денег у США нет», — сказал Блохин.
По его мнению, Трамп вряд ли станет покупать Гренландию.
«Для Дании есть неблагоприятный вариант — аннексия Гренландии. На Западе нет силы, которая способна противостоять США. Дания не сможет противостоять США, даже говорить нечего. Да и вся Европа. Если США захотят, то возьмут Гренландию по щелчку пальцев», — пояснил политолог.
При этом Блохин считает более вероятным вариантом не покупку острова, а размещение американских военных баз на нем.
«Если Трамп присоединит эту территорию, он, несомненно, войдет в историю. Другой вопрос — надо ли ее присоединять? Потому что у США задача — разместить военную инфраструктуру на территории Гренландии, чтобы создать форпост для конкуренции за Арктику. Здесь, скорее, речь пойдет о том, чтобы создать условия, при которых Дания, по сути, за бесплатно предоставит США право разместить американские базы на своей территории», — подчеркнул он.