Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол РФ: Москва и Каракас поддерживают двусторонние отношения

Россия и Венесуэла продолжают поддерживать в полном объеме отношения стратегического партнерства.

Источник: Аргументы и факты

Россия и Венесуэла продолжают поддерживать отношения стратегического партнёрства в полном объёме. Об этом сообщил посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров по итогам встречи с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилем Пинто, пишет ТАСС.

В ходе переговоров было подтверждено, что сотрудничество между двумя странами носит преемственный и долгосрочный характер. Посол напомнил, что в 2025 году вступил в силу межгосударственный договор о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве, подчеркнув, что данный документ не является ситуативным и закладывает основу для взаимодействия во всех ключевых сферах.

Также было отмечено, что контакты между Москвой и Каракасом не прерывались ни на один день. Венесуэльская сторона регулярно информирует российскую сторону о развитии ситуации в стране после вооружённых действий США, приведших, по утверждению Каракаса, к похищению президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес.

В последние дни, как сообщил дипломат, состоялся ряд важных встреч, в том числе с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес, на которых обсуждались перспективы дальнейшего двустороннего сотрудничества.

Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто выразил признательность российским властям за призыв к США освободить венесуэльского президента Николаса Мадуро и осуждение действий Вашингтона.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше