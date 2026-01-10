Посол РФ: Москва и Каракас поддерживают двусторонние отношения

Россия и Венесуэла продолжают поддерживать отношения стратегического партнёрства в полном объёме. Об этом сообщил посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров по итогам встречи с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилем Пинто, пишет ТАСС.
В ходе переговоров было подтверждено, что сотрудничество между двумя странами носит преемственный и долгосрочный характер. Посол напомнил, что в 2025 году вступил в силу межгосударственный договор о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве, подчеркнув, что данный документ не является ситуативным и закладывает основу для взаимодействия во всех ключевых сферах.
Также было отмечено, что контакты между Москвой и Каракасом не прерывались ни на один день. Венесуэльская сторона регулярно информирует российскую сторону о развитии ситуации в стране после вооружённых действий США, приведших, по утверждению Каракаса, к похищению президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес.
В последние дни, как сообщил дипломат, состоялся ряд важных встреч, в том числе с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес, на которых обсуждались перспективы дальнейшего двустороннего сотрудничества.
Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто выразил признательность российским властям за призыв к США освободить венесуэльского президента Николаса Мадуро и осуждение действий Вашингтона.