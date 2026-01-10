МИД РФ заявил о непричастности к удару по посольству Катара в Киеве

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Россия не имеет отношения к повреждению здания посольства Катара в Киеве. Об этом в пятницу, 9 января, сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно данным дипломатического ведомства, Украина, распространяет недостоверную информацию о якобы ударе России по посольству Катара 9 января.
— Для Вооруженных сил Российской Федерации дипломатические представительства никогда не являлись объектами огневого поражения. Вблизи катарской дипмиссии также не находились назначенные цели, что указывает на некорректную работу украинской системы ПВО, приведшую к повреждению здания Посольства, — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что Катар занимает важное место в российской внешней политике как приоритетный партнер и дружественная страна.
Ранее мэр Львова Андрей Садовой прокомментировал удар российской баллистической ракеты «Орешник» по Львовской области, назвав разрушения ужасными. Он также заявил о поражении одного из объектов критической инфраструктуры.