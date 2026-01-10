«Гонка в Москву»: на Западе испугались заявления Кличко

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Предложение мэра Киева Виталия Кличко для жителей города покинуть столицу на фоне перебоев с электроэнергией и отоплением говорит о надвигающейся катастрофе для Украины, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
«К нему (Кличко. — Прим. Ред.) придет осознание того, что ситуация приближается или достигла точки невозврата. А потом начнется безумная гонка и спешка — возможно, в Москву, надеюсь, в Москву, чтобы посмотреть, что можно собрать воедино и что можно сделать» — пояснил он.
По словам эксперта, российские удары по военной инфраструктуре Украины нанесли ей серьезный ущерб, Киеву стоит поторопиться заключить мир, пока условия не стали хуже.
«Иначе россияне окажутся в гораздо более сильной позиции, чем когда-либо прежде, и вероятно, они не будут настроены уступать» — подытожил Меркурис.
Вчера мэр Киева Виталий Кличко порекомендовал жителям города покинуть столицу на фоне перебоев с электроэнергией и отоплением.
СМИ ранее написали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам Кличко, в столице есть повреждения критической инфраструктуры.