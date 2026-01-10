Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посольство РФ напомнило о совместной борьбе СССР и США с нацизмом

Посольство РФ напомнило о реализации совместного с США проекта «Зебра» во времена Второй мировой войны.

Источник: Аргументы и факты

Публикация посольства России в Вашингтоне, посвящённая проекту «Зебра» времён Великой Отечественной войны, была размещена в американской газете The Washington Times. Материал вышел на третьей полосе издания и был дополнен архивными фотографиями.

В статье проект «Зебра» представлен как один из символов союзнического взаимодействия государств, совместно боровшихся против нацизма во время Второй мировой войны. Отмечается важность сохранения исторической памяти и передачи знаний о событиях того периода молодому поколению, а также необходимость международного сотрудничества в этой сфере.

Секретная программа «Зебра» предусматривала подготовку советских пилотов в городе Элизабет-Сити в штате Северная Каролина и передачу Советскому Союзу американских самолётов-амфибий. Приём авиатехники осуществлялся на местном гидроаэродроме военнослужащими специальной авиационной группы из СССР. Во время перегонки самолётов произошли две авиакатастрофы, в результате которых погибли 11 советских лётчиков.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что решающая роль в победе над нацизмом принадлежит СССР. Он также подчеркивал, что РФ уважает всех, кто внес вклад в общую победу.