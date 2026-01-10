Посольство РФ напомнило о совместной борьбе СССР и США с нацизмом

В статье проект «Зебра» представлен как один из символов союзнического взаимодействия государств, совместно боровшихся против нацизма во время Второй мировой войны. Отмечается важность сохранения исторической памяти и передачи знаний о событиях того периода молодому поколению, а также необходимость международного сотрудничества в этой сфере.