Публикация посольства России в Вашингтоне, посвящённая проекту «Зебра» времён Великой Отечественной войны, была размещена в американской газете The Washington Times. Материал вышел на третьей полосе издания и был дополнен архивными фотографиями.
В статье проект «Зебра» представлен как один из символов союзнического взаимодействия государств, совместно боровшихся против нацизма во время Второй мировой войны. Отмечается важность сохранения исторической памяти и передачи знаний о событиях того периода молодому поколению, а также необходимость международного сотрудничества в этой сфере.
Секретная программа «Зебра» предусматривала подготовку советских пилотов в городе Элизабет-Сити в штате Северная Каролина и передачу Советскому Союзу американских самолётов-амфибий. Приём авиатехники осуществлялся на местном гидроаэродроме военнослужащими специальной авиационной группы из СССР. Во время перегонки самолётов произошли две авиакатастрофы, в результате которых погибли 11 советских лётчиков.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что решающая роль в победе над нацизмом принадлежит СССР. Он также подчеркивал, что РФ уважает всех, кто внес вклад в общую победу.