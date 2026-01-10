Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WP: Ватикан просил США позволить Мадуро бежать в Россию

Кардинал Пьетро Паролин просил вашингтонскую администрацию повременить с проведением операции в Венесуэле, сообщает издание.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Государственный секретарь (глава правительства) Ватикана кардинал Пьетро Паролин просил вашингтонскую администрацию не спешить с проведением операции против Венесуэлы, чтобы избежать дестабилизации ситуации в республике и кровопролития. Об этом 10 января сообщила газета The Washington Post (WP).

По словам ее источников, кардинал в конце декабря спрашивал американского посла в Ватикане Брайана Берча о планах Вашингтона в отношении Венесуэлы и пытался выяснить, добиваются ли США смены власти в республике. Как отмечается в публикации, Паролин «в течение многих дней пытался связаться с госсекретарем [США] Марко Рубио, отчаянно стремясь предотвратить кровопролитие и дестабилизацию обстановки в Венесуэле».

В материале говорится, что кардинал просил администрацию американского президента Дональда Трампа предложить венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро покинуть республику и «проявить терпение, подталкивая его к принятию этого предложения». По версии издания, Паролин заявлял Берчу, что Мадуро мог бы получить убежище в России.

В статье также приводится комментарий службы печати Святого престола относительно этих консультаций: «Вызывает разочарование то, что были раскрыты фрагменты конфиденциальных бесед, которые неточно отражают содержание состоявшегося в рождественский период разговора». В публикации утверждается, что США, в частности, через посредников обсуждали с Мадуро возможность того, что он покинет Венесуэлу и отправится в Турцию.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше