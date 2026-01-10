Развёртывание «Орешника» Россией раскололо НАТО и заставило Трампа нервничать

«Это ещё больше усугубляет раскол в НАТО», — отметил полковник.
По его словам, Европе необходимо переосмыслить свои системы противоракетной обороны и раннего предупреждения, чтобы реально оценивать угрозу.
«Нам наконец-то нужно начать серьёзно и реалистично оценивать ситуацию», — добавил Райснер.
Эксперт подчеркнул, что появление «Орешника» меняет баланс сил и заставляет союзников искать новые механизмы сдерживания, иначе могут возникнуть серьёзные стратегические проблемы для Североатлантического альянса.
Ранее Life.ru писал, что Минобороны заявило о достижении целей удара «Орешником» по объектам ВСУ на Украине. Удар был нанесен в ночь на 9 января в ответ на атаку на резиденцию президента России в конце декабря. В ведомстве подчеркнули, что операция полностью выполнила поставленные задачи.
