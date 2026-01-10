Развёртывание «Орешника» Россией раскололо НАТО и заставило Трампа нервничать

Ранее Life.ru писал, что Минобороны заявило о достижении целей удара «Орешником» по объектам ВСУ на Украине. Удар был нанесен в ночь на 9 января в ответ на атаку на резиденцию президента России в конце декабря. В ведомстве подчеркнули, что операция полностью выполнила поставленные задачи.