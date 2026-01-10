КНДР сравнила поведение Сеула с киевским режимом

КНДР резко осудила действия властей Южной Кореи, обвинив Сеул в отправке беспилотников на свою территорию на фоне заявлений о стремлении к восстановлению взаимопонимания. Соответствующее заявление распространило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на Генеральный штаб Корейской народной армии.