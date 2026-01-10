Ричмонд
КНДР сравнила поведение Сеула с киевским режимом

В КНДР обвинили Сеул в нарушении воздушного пространства республики, сравнив Южную Корею с Украиной.

Источник: Аргументы и факты

КНДР резко осудила действия властей Южной Кореи, обвинив Сеул в отправке беспилотников на свою территорию на фоне заявлений о стремлении к восстановлению взаимопонимания. Соответствующее заявление распространило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на Генеральный штаб Корейской народной армии.

В Пхеньяне заявили, что публичные заявления южнокорейской стороны о диалоге и налаживании контактов противоречат реальным действиям, которые, по оценке КНДР, носят провокационный характер. Военные подчеркнули, что подобное поведение вновь подтверждает неизменную враждебную позицию Южной Кореи.

В Генштабе КНДР также провели параллели между действиями Сеула и политикой Киева, охарактеризовав их как схожие по своей сути.

«Они совсем не отличаются от безумцев Киева. Международному сообществу следует точно понять, в чем заключается первопричина обострения ситуации на Корейском полуострове и риска вооруженного столкновения», — отметили в Генштабе.

Ранее сообщалось, что южнокорейский разведывательный беспилотный летательный аппарат был сбит над территорией КНДР.