Силы ПВО за ночь уничтожили 59 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале ведомства.
По предоставленным данным, часть перехвачена над акваторией Черного моря и в южных регионах страны. Также дроны сбивались над центральной частью России и рядом приграничных областей.
Так, 11 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря, 10 — над Краснодарским краем, 8 — над Брянской областью, 6 — над Липецкой областью. Еще по четыре дрона были сбиты над Калужской областью, Азовским морем, Республикой Адыгея и Крымом.
«3 — над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву, 2 — над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что еще по одному беспилотнику было уничтожено над Воронежской, Смоленской и Тульской областями.