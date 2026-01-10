Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за ночь уничтожили 59 украинских беспилотников над регионами России

В ночь с 9 на 10 декабря силы ПВО уничтожили сразу 11 БПЛА ВСУ над Черным морем.

Источник: Комсомольская правда

Силы ПВО за ночь уничтожили 59 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале ведомства.

По предоставленным данным, часть перехвачена над акваторией Черного моря и в южных регионах страны. Также дроны сбивались над центральной частью России и рядом приграничных областей.

Так, 11 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря, 10 — над Краснодарским краем, 8 — над Брянской областью, 6 — над Липецкой областью. Еще по четыре дрона были сбиты над Калужской областью, Азовским морем, Республикой Адыгея и Крымом.

«3 — над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву, 2 — над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что еще по одному беспилотнику было уничтожено над Воронежской, Смоленской и Тульской областями.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше