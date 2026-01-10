Ричмонд
Berliner Zeitung: из-за российского «Орешника» в НАТО усилился раскол

Австрийский полковник Маркус Райснер заявил, что развертывание Россией ракетного комплекса «Орешник» усугубляет раскол в НАТО.

Источник: Аргументы и факты

Развертывание Россией ракетного комплекса «Орешник» усугубляет раскол в НАТО, заявил немецкой газете Berliner Zeitung военный эксперт, полковник ВС Австрии Маркус Райснер.

По его словам, действия Москвы вынуждают президента США Дональда Трампа задумываться над безопасностью своего государства и активнее требовать у Дании Гренландию.

«Это еще больше усугубляет раскол в Североатлантическом альянсе», — сказал Райснер.

Европе сейчас нужно проанализировать вопросы с ее системами противоракетной обороны и раннего предупреждения и начать серьезно и реалистично оценивать ситуацию, добавил полковник.

Минобороны России накануне сообщило, что российские войска нанесли по критически важным объектам Украины массированный удар высокоточным оружием, в том числе «Орешником», в ответ на террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области в ночь на 29 декабря.

