Пушков усомнился в желании премьера Италии возобновить диалог с Россией

Российский сенатор Алексей Пушков задал премьер-министру Италии Джорджи Мелони два вопроса после ее слов о необходимости возобновления диалога с РФ.
По словам российского политика, за переговоры с Москвой выступили только премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Остальные, считает Пушков, «и слышать о них не хотели».
— Первый — переговоров каких? Двусторонних или от лица ЕС? Второй — переговоров о чем? Ведь та платформа, с которой выступает ЕС и которая состоит в поддержке всех требований Киева, вряд ли может служить основой для продуктивных переговоров, — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Днем ранее Джорджа Мелони заявила о том, что согласна с позицией президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Европе необходимо начать выстраивать диалог с Россией.
Канцлеру Германии Фридриху Мерцу и Эммануэлю Макрону стало сложнее находить общий язык после того, как второй предложил возобновить диалог со своим коллегой из России Владимиром Путиным.
Макрон подорвал доверие канцлера Мерца, что привело к возобновлению фундаментальных разногласий между Парижем и Берлином.