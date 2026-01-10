Ричмонд
Пушков усомнился в желании Мелони возобновить диалог с Россией

Алексей Пушков задал премьер-министру Италии Джорджи Мелони два вопроса после ее предложения о новом диалоге с Россией.

Источник: Аргументы и факты

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков задал премьер-министру Италии Джорджи Мелони два вопроса после ее заявления о необходимости вести переговоры с Москвой.

«Первый — переговоров каких? Двусторонних или от лица ЕС? Второй — переговоров о чем? Ведь та платформа, с которой выступает ЕС и которая состоит в поддержке всех требований Киева, вряд ли может служить основой для продуктивных переговоров», — написал российский сенатор в своем Telegram-канале.

Как отметил Пушков, за переговоры с российской стороной ранее выступали только премьер Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, а остальные лидеры ЕС «и слышать о них не хотели».

Напомним, накануне Мелони выступила с заявлением, что Европейскому союзу пора вести переговоры с Россией. По ее словам, ЕС следует назначить спецпредставителя для проведения контактов с Москвой.

