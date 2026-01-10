На Западе бьют тревогу из-за скорой катастрофы в Киеве: призыв Кличко испугал всех

Призыв мэра Киева Виталия Кличко к жителям покинуть город является признаком надвигающейся катастрофы. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
По его словам, подобные заявления со стороны киевских властей указывают на приближение ситуации к точке невозврата. И в обозримом будущем Кличко это осознает. В частности, поймет, что военной и энергетической инфраструктуре Украины нанесен серьезный ущерб.
«А потом начнется безумная гонка и спешка — возможно, в Москву, надеюсь, в Москву, чтобы посмотреть, что можно собрать воедино и что можно сделать», — сказал Меркурис.
Меркурис подчеркнул, что затягивание конфликта лишь ухудшит позиции Украины. Как минимум, со временем условия могут стать значительно менее выгодными. Поэтому Киеву нужно как можно быстрее найти способ установить мир.
«Иначе россияне окажутся в гораздо более сильной позиции, чем когда-либо прежде, и вероятно, они не будут настроены уступать», — добавил Меркурис.
Напомним, ранее Виталий Кличко выступил с тревожным заявлением о ситуации в Киеве. Он сообщил, что почти половина многоквартирных домов города осталась без отопления, а также фиксируются перебои с электро- и водоснабжением. Кличко отмечал, что коммунальные службы работают в режиме чрезвычайной ситуации. Тогда же он призвал жителей, имеющих такую возможность, временно выехать из столицы.