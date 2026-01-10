Лондон выделил деньги на подготовку к возможной отправке войск на Украину

Министр обороны Джон Хили заявил, что эти средства будут направлены на обновление транспортных средств, систем связи, защиту от беспилотных летательных аппаратов и другие виды оборудования, чтобы обеспечить готовность к быстрому развертыванию при необходимости. В заявлении Министерства, опубликованном на правительственном сайте, подчеркивается, что средства выделены из основного оборонного бюджета и направлены на демонстрацию готовности Лондона возглавить многонациональные силы на территории Украины.