Великобритания намерена предоставить Украине финансовую помощь в размере 200 миллионов фунтов стерлингов (около 270 миллионов долларов). Средства пойдут на подготовку к возможному развертыванию многонациональных вооруженных сил, сообщило британское Министерство обороны.
Министр обороны Джон Хили заявил, что эти средства будут направлены на обновление транспортных средств, систем связи, защиту от беспилотных летательных аппаратов и другие виды оборудования, чтобы обеспечить готовность к быстрому развертыванию при необходимости. В заявлении Министерства, опубликованном на правительственном сайте, подчеркивается, что средства выделены из основного оборонного бюджета и направлены на демонстрацию готовности Лондона возглавить многонациональные силы на территории Украины.
Ранее Министерство иностранных дел России выразило протест против размещения войск НАТО на украинской территории, заявив, что это неприемлемо и может вызвать резкое обострение ситуации. Официальные представители Великобритании и других европейских стран, обсуждавшие возможность такого размещения, были названы в МИД РФ подстрекателями к дальнейшему усилению конфликта.