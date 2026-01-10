Совбез ООН 12 января проведет экстренное заседание по Украине

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций намерен 12 января провести внеочередное заседание, посвященное ситуации вокруг Украины. Информация об этом содержится в официальном графике работы ООН.
Заседание пройдет в рамках повестки, обозначенной как «поддержание мира и безопасности на Украине». Согласно графику, встреча начнется в 15:00 по местному времени в Нью-Йорке, что соответствует 23:00 по московскому времени.
Напомним, украинская сторона инициировала созыв экстренного заседания ООН после удара, который был нанесен российскими военными в районе Львова с применением «Орешника». Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига считает, что подобные действия в непосредственной близости от границ Евросоюза и НАТО якобы несут серьезную угрозу безопасности всей Европы.
Как писал KP.RU, в ночь с 8 на 9 января были нанесены удары по критически важным объектам на Украине. В Минобороны РФ пояснили, что эти действия стали ответом на террористическую атаку, направленную против резиденции президента России Владимира Путина.