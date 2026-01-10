Энергетика СНГ устойчиво растет, рассказал генсек Содружества

МИНСК, 10 янв — РИА Новости. На пространстве СНГ сложился общий электроэнергетический рынок, благодаря которому энергетика СНГ устойчиво растет, в 2024 году рост составил более 4%, сообщил в интервью РИА Новости генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев.
«Энергетику государств-участников СНГ отличает ряд уникальных преимуществ. Со времен СССР нам досталась надежная разветвленная энергетическая инфраструктура, совместный промышленный, научный и кадровый потенциал. И в рамках СНГ взаимодействие в сфере энергетики осуществляется весьма плодотворно. За прошедшие десятилетия проведена широкая модернизация действующих и введены в строй новые мощности. Сегодня можно говорить, что на пространстве СНГ существует общий электроэнергетический рынок», — сказал Лебедев.
По его словам, благодаря этому энергетика СНГ ежегодно демонстрирует устойчивый рост.
«В частности, рост производства электроэнергии в странах Содружества в 2024 году составил в среднем более 4%», — сказал генсек.
Лебедев сообщил, что в настоящее время одной из концептуальных задач в сфере энергетики является обеспечение параллельной работы энергосистем государств, позволяющей осуществлять взаимопоставки и транзит электроэнергии на пространстве Содружества.
«Кстати говоря, в 2024 году к параллельной работе присоединилась энергосистема республики Таджикистан, что положительно отразилось на надежности энергоснабжения и повышении энергетической безопасности региона в целом», — добавил он.
Лебедев отдельно отметил вклад атомных технологий в развитие экономики государств СНГ. «На пространстве СНГ атомные станции работают или строятся в России, Армении, Беларуси, Казахстане, Узбекистане, Украине. Не так давно в Москве прошел Глобальный атомный форум. Нисколько не сомневаюсь, что его результаты, прозвучавшие на нем выступления и конкретные предложения, особенно планы по строительству в Томской области первой в мире ядерной энергетической системы с замкнутым топливным циклом, являются прямым подтверждением тому, что вопрос о разных уровнях обеспечения энергоресурсами для стран СНГ не является первоочередным», — сказал Лебедев, отвечая на вопрос о неравном уровне обеспечения энергоресурсами стран Содружества.