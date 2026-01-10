Энергетика СНГ устойчиво растет, рассказал генсек Содружества

Лебедев отдельно отметил вклад атомных технологий в развитие экономики государств СНГ. «На пространстве СНГ атомные станции работают или строятся в России, Армении, Беларуси, Казахстане, Узбекистане, Украине. Не так давно в Москве прошел Глобальный атомный форум. Нисколько не сомневаюсь, что его результаты, прозвучавшие на нем выступления и конкретные предложения, особенно планы по строительству в Томской области первой в мире ядерной энергетической системы с замкнутым топливным циклом, являются прямым подтверждением тому, что вопрос о разных уровнях обеспечения энергоресурсами для стран СНГ не является первоочередным», — сказал Лебедев, отвечая на вопрос о неравном уровне обеспечения энергоресурсами стран Содружества.