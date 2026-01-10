Над Россией сбили 59 БПЛА. Военная операция, день 1417-й

8:30 На территории Чеченской Республики объявлен режим беспилотной опасности, сообщает единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС.
8:25 ~Дональд Трамп вновь выразил уверенность, что конфликт на Украине удастся урегулировать.~
«Жаль, что мы не смогли сделать это быстрее», — цитирует его ТАСС.
8:15 На окраине Калуги в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление частного жилого дома, пострадавших нет, сообщил губернатор Владислав Шапша.
8:07 Президент и премьер Польши считают, что ~мирный план и другие документы по Украине нужно ратифицировать в польском парламенте~, заявил глава польского правительства Дональд Туск после встречи с главой государства Каролем Навроцким.
«Будет идти речь о проведении ратификационной процедуры, дебатов в парламенте, голосования в сейме, подписи президента», — цитирует его РИА Новости.
8:06 ?Великобритания выделила £200 млн ($268 млн) на подготовку к возможному размещению британских войск на Украине после прекращения огня, заявило министерство обороны Соединенного Королевства.
8:05 В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса ввели ограничения на взлет и посадку самолетов, сообщила Росавиация.
8:04 ❗️Падение обломков БПЛА привело к возгоранию на нефтебазе в Волгоградской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
8:03 Совет Безопасности ООН запланировал заседание по «поддержанию мира и безопасности на Украине» на 12 января, отмечается в его обновленном расписании.
8:02 ⚡️США и Украина намерены подписать двустороннее соглашение о послевоенном восстановлении на сумму $800 млрд и гарантиях безопасности, пишет The Telegraph со ссылкой на источники.
8:01 ?Над территорией России ночью уничтожили 59 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
Над Черным морем сбили 11 БПЛА, над Краснодарским краем — 10, над Брянской областью — восемь, над Липецкой — шесть, над Калужской, Азовским морем, Адыгеей и Крымом — по четыре, над Московской областью — три (в том числе один, летевший на Москву), над Белгородской — два, над Воронежской, Смоленской и Тульской — по одному.
8:00 Сегодня 1417-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.