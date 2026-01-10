Над Россией сбили 59 БПЛА. Военная операция, день 1417-й

Над Черным морем сбили 11 БПЛА, над Краснодарским краем — 10, над Брянской областью — восемь, над Липецкой — шесть, над Калужской, Азовским морем, Адыгеей и Крымом — по четыре, над Московской областью — три (в том числе один, летевший на Москву), над Белгородской — два, над Воронежской, Смоленской и Тульской — по одному.