Пушков усомнился, что Мелони реально хочет вести диалог с Россией

Первый вопрос связан с определением сторон переговоров, учитывая разницу подходов стран ЕС и России. В частности, в ЕС до сих пор за прямые переговоры выступали лишь Орбан и Фицо, тогда как фон дер Ляйен и Еврокомиссия демонстративно не проявляли интереса к такому диалогу. Второй момент касается позиции ЕС, которая заключается в полной поддержке всех требований Киева, что может осложнить любые попытки компромисса.