Первый вопрос связан с определением сторон переговоров, учитывая разницу подходов стран ЕС и России. В частности, в ЕС до сих пор за прямые переговоры выступали лишь Орбан и Фицо, тогда как фон дер Ляйен и Еврокомиссия демонстративно не проявляли интереса к такому диалогу. Второй момент касается позиции ЕС, которая заключается в полной поддержке всех требований Киева, что может осложнить любые попытки компромисса.
Ранее Life.ru писал, что удары российского комплекса «Орешник» вызвали обеспокоенность в ЕС и на Западе. По мнению главы ЛДПР Леонида Слуцкого, ракеты стали сигналом не только Киеву, но и «партии войны» в Европе.
