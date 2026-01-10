Ричмонд
Пушков усомнился, что Мелони реально хочет вести диалог с Россией

Член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков поставил под сомнение искренность инициативы премьер-министра Италии Джорджи Мелони по восстановлению переговоров с Москвой. По его мнению, предложение требует уточнения двух ключевых моментов: кто именно будет участвовать в диалоге и какова позиция Евросоюза.

Источник: Life.ru

Первый вопрос связан с определением сторон переговоров, учитывая разницу подходов стран ЕС и России. В частности, в ЕС до сих пор за прямые переговоры выступали лишь Орбан и Фицо, тогда как фон дер Ляйен и Еврокомиссия демонстративно не проявляли интереса к такому диалогу. Второй момент касается позиции ЕС, которая заключается в полной поддержке всех требований Киева, что может осложнить любые попытки компромисса.

Ранее Life.ru писал, что удары российского комплекса «Орешник» вызвали обеспокоенность в ЕС и на Западе. По мнению главы ЛДПР Леонида Слуцкого, ракеты стали сигналом не только Киеву, но и «партии войны» в Европе.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

