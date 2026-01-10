У лидеров Европы нет опыта, чтобы адекватно оценивать ситуацию вокруг Украины. Об этом заявил швейцарский журналист и политик Ги Меттан в беседе с корреспондентом ТАСС.
По его словам, большинство нынешних европейских лидеров не сталкивались с мировыми конфликтами и формировались уже после завершения холодной войны. Это, как считает Меттан, лишает их необходимого исторического и геополитического понимания сложных кризисов. В результате Европа действует без трезвого анализа и стратегического расчета.
«У них нет ни исторического опыта, ни геополитической компетенции для управления сложными ситуациями», — заявил Меттан.
Он отметил, что реальное мужество в нынешних условиях заключалось бы в признании ошибок. По его мнению, европейским странам следовало бы изменить курс и сделать все возможное для прекращения конфликта, который разрушает саму Европу и Украину.
Тем временем британский военный аналитик Александр Меркурис высказался о планах Запада по размещению военных на Украине. Он отметил, что подобные инициативы подаются под миротворческими лозунгами, но на практике ведут к затягиванию конфликта. Тому подтверждение постоянная смена форматов и целей таких миссий.