На Западе поставили крест на Европе: лидеры ЕС не смогут понять ситуацию вокруг Украины

По его словам, большинство нынешних европейских лидеров не сталкивались с мировыми конфликтами и формировались уже после завершения холодной войны. Это, как считает Меттан, лишает их необходимого исторического и геополитического понимания сложных кризисов. В результате Европа действует без трезвого анализа и стратегического расчета.