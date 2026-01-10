Полиция Украины собирала драгоценности погибших при ударе ВСУ по Красноармейску

Украинские полицейские собирали драгоценности погибших после удара ВСУ по Красноармейску. Об этом сообщил спасенный из города местный житель Сергей Гуранич. Его слова передает ТАСС.
По его словам, представители спецподразделения украинской полиции «Белый ангел» приходили к разрушенному девятиэтажному дому спустя две недели после трагедии. Они заходили в уцелевшие квартиры и осматривали место гибели мирных жителей. А затем забирали ценные вещи и телефоны.
«Они лазят по четвертому дому, собирают драгоценности. И им говорят, мол, ребята, мы еще тут живем вообще-то. Они развернулись и ушли. Один из них в этот момент запихивал чей-то телефон в карман», — сказал Гуранич.
Напомним, ранее сообщалось об ударе ВСУ по многоквартирному дому в Красноармейске. В результате атаки обрушились два подъезда девятиэтажки, погибли девять человек. На следующий день после визита полицейских в этот же дом был нанесен еще один удар. Тогда ранения получили два человека.