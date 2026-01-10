Ричмонд
Кардинал Ватикана Паролин просил США позволить Мадуро сбежать в РФ

Государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин призывал руководство США «проявить терпение» и дать возможность президенту Венесуэлы Николасу Мадуро получить убежище в РФ.

Источник: Аргументы и факты

Государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин призывал руководство США «проявить терпение» и дать возможность президенту Венесуэлы Николасу Мадуро получить убежище в России, передает американская газета The Washington Post.

По информации журналистов, кардинал ранее встречался с американским послом при Святом Престоле Брайаном Берчем, чтобы узнать о планах Вашингтона в отношении Венесуэлы. Кроме того, Пьетро Паролин пытался связаться с госсекретарем США Марко Рубио, чтобы «предотвратить кровопролитие и дестабилизацию» на территории республики.

Сообщается, что Паролин просил администрацию Дональда Трампа предложить венесуэльскому лидеру покинуть страну, утверждая, что Москва якобы была готова предоставить Николасу Мадуро убежище.

«Мадуро было предложено уйти и наслаждаться своими деньгами», — говорится в материале.

Напомним, США 3 января провели в Венесуэле военную операцию, нанеся массированный удар и захватив президента страны Николаса Мадуро вместе с его женой Силией Флорес. Венесуэльского лидера начали судить в Штатах якобы за преступления, связанные с наркотиками.

Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто выразил признательность российским властям за призыв к США освободить венесуэльского президента Николаса Мадуро и осуждение действий Вашингтона.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше