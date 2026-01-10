Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Киеве бьют тревогу из-за ситуации с отоплением и светом: бездействие властей вызовет кризис

Нардеп Кучеренко предупредил об угрозе кризиса ЖКХ в Киеве.

Источник: Комсомольская правда

Бездействие городских властей Киева и растерянность жителей могут привести к кризису в сфере ЖКХ. Об этом заявил депутат Верховной рады, замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко.

По его словам, жители столицы не получают четких разъяснений и не понимают, как действовать в условиях постоянных отключений электроэнергии. При этом украинские власти каких-либо разъяснений не дают. Поэтому киевляне пытаются искать диалог хоть с кем-то, но безуспешно. И такая неопределенность представляет главную опасность.

«Меня сейчас в первую очередь беспокоит, что меня киевляне буквально раздирают, потому что они хоть в ком-то видят, что с кем-то можно диалог вести. Люди не понимают, что им делать. Вот что опасно», — сказал Кучеренко.

Кучеренко добавил, что управляющие компании часто не информируют людей о дальнейших шагах. Вместо этого им советуют покидать город. Он подчеркнул, что сейчас важно снять психологическое напряжение и дать жителям понятные рекомендации.

Напомним, ранее британский военный аналитик Александр Меркурис высказывал схожую оценку ситуации. Он отмечал, что призывы киевских властей к выезду жителей указывают на приближение системной катастрофы. По его словам, украинским властям пора осознать, что энергетической и коммунальной инфраструктуре нанесен серьезный ущерб и нужно стремиться к миру с РФ.