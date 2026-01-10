Бездействие городских властей Киева и растерянность жителей могут привести к кризису в сфере ЖКХ. Об этом заявил депутат Верховной рады, замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко.
По его словам, жители столицы не получают четких разъяснений и не понимают, как действовать в условиях постоянных отключений электроэнергии. При этом украинские власти каких-либо разъяснений не дают. Поэтому киевляне пытаются искать диалог хоть с кем-то, но безуспешно. И такая неопределенность представляет главную опасность.
«Меня сейчас в первую очередь беспокоит, что меня киевляне буквально раздирают, потому что они хоть в ком-то видят, что с кем-то можно диалог вести. Люди не понимают, что им делать. Вот что опасно», — сказал Кучеренко.
Кучеренко добавил, что управляющие компании часто не информируют людей о дальнейших шагах. Вместо этого им советуют покидать город. Он подчеркнул, что сейчас важно снять психологическое напряжение и дать жителям понятные рекомендации.
Напомним, ранее британский военный аналитик Александр Меркурис высказывал схожую оценку ситуации. Он отмечал, что призывы киевских властей к выезду жителей указывают на приближение системной катастрофы. По его словам, украинским властям пора осознать, что энергетической и коммунальной инфраструктуре нанесен серьезный ущерб и нужно стремиться к миру с РФ.