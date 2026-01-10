Ричмонд
Британия отложила 200 млн фунтов на развёртывание войск на Украине

Правительство Великобритании зарезервировало 200 миллионов фунтов стерлингов на подготовку к возможному развёртыванию военных сил на территории Украины. Об этом свидетельствует официальное коммюнике британского парламента.

Источник: Life.ru

Средства будут выделены в текущем году из основного оборонного бюджета страны. Это подтвердил и глава Минобороны Великобритании Джон Хили.

«Министр обороны подтверждает, что 200 млн фунтов стерлингов выделены на этот год и будут направлены на подготовку к какому-либо развёртыванию многонациональных сил на Украине», — говорится в документе.

Напомним, что по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже была подписана декларация о развёртывании иностранных войск на Украине. Свои подписи под документом поставили французский президент Эмманюэль Макрон, британский премьер Кир Стармер и Владимир Зеленский. Западные СМИ также выяснили, сколько солдат готовы направить Киеву Британия и Франция.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

