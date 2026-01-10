Пять американских штатов подали в суд на администрацию Дональда Трампа

Пять американских штатов подали в суд на администрацию президента США Дональда Трампа. Поводом стала заморозка федерального финансирования программ поддержки семей и ухода за детьми на сумму более 10 млрд долларов. Об этом сообщает Reuters.
Иск подали Калифорния, Колорадо, Иллинойс, Миннесота и Нью-Йорк. Заявление направлено в федеральный суд Манхэттена. Поводом стало решение Министерства здравоохранения и социальных служб США ограничить доступ к средствам до завершения дополнительной проверки.
Речь идет о нескольких программах социальной помощи. В том числе о выплатах малообеспеченным семьям с детьми и финансировании ухода за детьми. Также затронуты гранты на социальные услуги. Все они курируются структурами министерства.
В ведомстве пояснили, что меры связаны с опасениями мошенничества и возможного незаконного получения пособий. Власти штатов с этим не согласны. Они утверждают, что доказательства нарушений не представлены, а само решение нарушает полномочия Конгресса по распределению бюджетных средств.
Впрочем, в суды активно обращается и сам Дональд Трамп. Ранее он подал иски против британской телерадиокорпорации BBC. Трамп утверждает, что журналисты распространили клеветнические сведения и исказили его высказывания. Общая сумма его претензий к медиакорпорации достигает 10 млрд долларов.