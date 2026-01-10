Путин и Трамп перевернули отношения России и США

Пока все-таки, особенно в Европе, наиболее широко представлено мнение, что да, Россия оказалась намного устойчивее, чем предполагалось, но она все равно якобы на последнем издыхании, проблемы нарастают, а в исторической перспективе она почти что обречена, потому что людей нет, а экономика отсталая. Это очень влияет на готовность к мирным соглашениям, потому что если ты считаешь своего оппонента лошадью, которая вот-вот рухнет, тогда зачем торопиться, надо подождать, когда она упадет, и уже ни о чем не договариваться. Мы сейчас находимся в этой фазе.