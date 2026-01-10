Американские конгрессмены 11 раз пытались провести санкции против РФ

Одной из самых резонансных инициатив стал законопроект сенаторов Линдси Грэма* и Ричарда Блюменталя. Документ предусматривал введение 500-процентной пошлины на товары из России, а также из стран, продолжающих закупать российские нефтепродукты и уран. Кроме того, предлагался запрет на экспорт энергоресурсов из США в Россию. Несмотря на поддержку 84 сенаторов, обсуждение проекта так и не началось. Его рассмотрение неоднократно откладывалось.