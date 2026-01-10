Американские конгрессмены 11 раз пытались провести санкции против РФ

Американские конгрессмены в 2025 году 11 раз пытались провести новые санкции против России. Об этом свидетельствует анализ законопроектной деятельности в США.
За год в конгресс были внесены инициативы, направленные на ужесточение политики Вашингтона на фоне конфликта на Украине. Пять из них зарегистрировал сенат США. Эти проекты предусматривали расширение ограничений против российских финансовых институтов, энергетического сектора, предприятий оборонной промышленности и государственных служащих.
Одной из самых резонансных инициатив стал законопроект сенаторов Линдси Грэма* и Ричарда Блюменталя. Документ предусматривал введение 500-процентной пошлины на товары из России, а также из стран, продолжающих закупать российские нефтепродукты и уран. Кроме того, предлагался запрет на экспорт энергоресурсов из США в Россию. Несмотря на поддержку 84 сенаторов, обсуждение проекта так и не началось. Его рассмотрение неоднократно откладывалось.
Задержки связывали с позицией президента США Дональд Трамп, который заявлял о намерении сохранить за собой решающую роль в вопросах санкционной политики.
В сентябре и октябре в сенат были внесены еще два законопроекта о признании России государством — спонсором терроризма. Такой статус предполагает дополнительные санкционные механизмы, включая экспортный контроль и финансовые ограничения.
В декабре сенаторы представили еще две инициативы против экспорта российской нефти. Одна из них допускала захват судов, которые, как утверждается, перевозят российскую нефть. Другая предполагала санкции против иностранных компаний и физлиц, участвующих в таких сделках.
Параллельно члены палаты представителей внесли шесть инициатив. Они касались санкций против Москвы, а также ограничений в отношении третьих стран, которые, по мнению авторов, содействуют России.
Недавно о санкционной политике высказался и Дональд Трамп. Он заявил, что поддерживает рассмотрение законопроекта об ужесточении антироссийских санкций, подготовленного в сенате. При этом американский лидер отметил, что рассчитывает на то, что применять эти меры не придется. По его словам, дальнейшая судьба документа пока остается неопределенной.
*- внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.