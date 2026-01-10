Путин и Трамп развернули отношения России и США на 180 градусов

В 2025 году между Россией и США наметился хрупкий, но диалог. Путин и Трамп встретились на Аляске, они 10 раз разговаривали по телефону, в Россию шесть раз приезжал спецпосланник президента США Стив Уиткофф, спустя три года перерыва возобновились переговоры по Украине в Стамбуле.