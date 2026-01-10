Ричмонд
Путин и Трамп развернули отношения России и США на 180 градусов

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп за год серьезно изменили отношения между Москвой и Вашингтоном. Об этом в интервью URA.RU заявил директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

Президентам России и США удалось запустить диалог между странами.

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп за год серьезно изменили отношения между Москвой и Вашингтоном. Об этом в интервью URA.RU заявил директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

«Проделана очень большая работа. Отсутствие очевидного результата в виде договоренности о прекращении конфликта говорит не о том, что она недостаточная, просто проблема уж слишком тяжелая. Этот процесс соответствует сложности коллизии», — сказал политолог.

По его словам, Трамп добился революционного изменения, отказавшись от политики своего предшественника, Джо Байдена. Нынешний американский лидер пытается выйти из конфликта на Украине с прибылью и честью, добавил собеседник URA.RU. Для этого Трамп организовал мирные переговоры.

В 2025 году между Россией и США наметился хрупкий, но диалог. Путин и Трамп встретились на Аляске, они 10 раз разговаривали по телефону, в Россию шесть раз приезжал спецпосланник президента США Стив Уиткофф, спустя три года перерыва возобновились переговоры по Украине в Стамбуле.

