Конфликт на Украине показал, что США потеряли влияние в мире.
Переговоры по Украине показали, что США лишились статуса мирового гегемона. Об этом в интервью URA.RU заявил директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.
«Важный урок 2025 года — возможности США, самой мощной страны мира, не безграничны, они лимитированы целым рядом параметров. Трамп хочет закончить конфликт, но не может надавить на Украину до такой степени, чтобы она приняла все требования. Украина сейчас больше других стран мира зависит от США и Запада, но у Трампа не хватает ресурса», — сказал политолог.
Это показывает, что та самая мировая гегемония, с который Россия так долго боролись, действительно сокращается, продолжил Лукьянов. Это объективный факт, подчеркнул собеседник URA.RU.
Ранее газета Politico сообщала, что Украина отвергла предложенный администрацией Дональда Трампа план урегулирования конфликта, включавший создание демилитаризованной свободной экономической зоны в Донбассе и ряд территориальных компромиссов. Проект из 28 пунктов, представленный на переговорах в Берлине, также предполагал отказ Киева от вступления в НАТО и отвод войск с части территорий, что в Киеве и ряде европейских столиц сочли неприемлемым. После этого начался процесс внесения корректировок в американский план со стороны Украины и России.