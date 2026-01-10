Ричмонд
Reuters: пять штатов США подали в суд на администрацию Трампа

Пять штатов США подали иск против администрации президента страны из-за решения о заморозке доступа к федеральным средствам на уход за детьми и помощь семьям.

Источник: Аргументы и факты

Пять штатов США обратились в суд с иском против администрации президента страны Дональда Трампа из-за решения о заморозке доступа более чем к 10 миллиардам долларов из федеральных средств на уход за детьми и помощь семьям, сообщает международное информационное агентство Reuters.

Уточняется, что речь идет о Калифорнии, Колорадо, Иллинойсе, Миннесоте и Нью-Йорке.

Исковое заявление, как пишет информагентство, поступило в федеральный суд Манхэттена, а произошло это после того, как Минздрав Соединенных Штатов объявил об ограничении доступа к денежным средствам до проведения дальнейшей проверки.

По словам чиновников, ограничения были введены в связи с широко распространенным мошенничеством и нецелевым использованием денег налогоплательщиков в программах соцобеспечения указанных штатов (якобы есть люди, которые незаконно получают пособия, при этом даже не являясь гражданами или постоянными жителями США), говорится в публикации.

К слову, в прошлом месяце Трамп подал в суд на британскую телерадиокорпорацию BBC, обвинив журналистов в искажении его высказываний в программе Panorama.

