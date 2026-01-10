На администрацию США подали в суд пять американских штатов

«Пять штатов, возглавляемых демократами, подали в четверг иск против администрации, оспаривая ее решение заморозить их доступ к более чем $10 млрд федеральных средств на уход за детьми и помощь семьям, основанное на, как утверждается, опасениях по поводу мошенничества в их (штатов. — Ред.) системах социального обеспечения», — говорится в публикации.
По данным издания, иск подали Калифорния, Колорадо, Иллинойс, Миннесота и Нью-Йорк. Сообщается, что замороженные средства включают $7,3 млрд из программы временной помощи нуждающимся семьям, $2,4 млрд из фонда развития детского ухода и $869 млн из грантов на социальные услуги.
В министерстве здравоохранения и социальных служб заявили, что решение связано с опасениями по поводу масштабного мошенничества и возможного незаконного получения пособий лицами, не имеющими гражданства или статуса постоянного жителя США.
5 января президент США Дональд Трамп сообщил, что губернатор штата Миннесота и бывший кандидат на пост вице-президента от демократов Тим Уолц был пойман с поличным на краже «десятков миллиардов долларов» в ходе коррупционного скандала. По словам президента, другие губернаторы отметились еще более некомпетентной работой. Среди них были названы глава штата Нью-Йорк Кэти Хокул, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, а также глава штата Иллинойс Джей Прицкер.