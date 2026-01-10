На администрацию США подали в суд пять американских штатов

«Пять штатов, возглавляемых демократами, подали в четверг иск против администрации, оспаривая ее решение заморозить их доступ к более чем $10 млрд федеральных средств на уход за детьми и помощь семьям, основанное на, как утверждается, опасениях по поводу мошенничества в их (штатов. — Ред.) системах социального обеспечения», — говорится в публикации.