Меркурис: призыв Кличко покинуть Киев говорит о надвигающейся катастрофе

Ситуация на Украине приближается к точке «невозврата», заявил британский аналитик.

Источник: Аргументы и факты

Призыв мэра Киева Виталия Кличко эвакуироваться из-за перебоев с электричеством сигнализирует о приближении катастрофического состояния на Украине. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем видео на YouTube.

Меркурис отметил, что около половины многоквартирных домов в Киеве, а это примерно 6 тысяч зданий, остались без отопления из-за повреждения критически важной инфраструктуры. По его словам, отсутствие готовности к компромиссу со стороны Киева может привести к новым разрушениям и превращению города в «город-призрак».

Аналитик подчеркнул, что ситуация на Украине становится все более критической и приближается к «точке невозврата». Он считает, что Киеву следует рассмотреть возможность заключения мира, чтобы избежать экономического и военного краха. в противном случае Россия укрепит свои позиции и откажется от уступок, добавил Меркурис.