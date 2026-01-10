Меркурис: призыв Кличко покинуть Киев говорит о надвигающейся катастрофе

Меркурис отметил, что около половины многоквартирных домов в Киеве, а это примерно 6 тысяч зданий, остались без отопления из-за повреждения критически важной инфраструктуры. По его словам, отсутствие готовности к компромиссу со стороны Киева может привести к новым разрушениям и превращению города в «город-призрак».