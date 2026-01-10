Призыв мэра Киева Виталия Кличко эвакуироваться из-за перебоев с электричеством сигнализирует о приближении катастрофического состояния на Украине. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем видео на YouTube.
Меркурис отметил, что около половины многоквартирных домов в Киеве, а это примерно 6 тысяч зданий, остались без отопления из-за повреждения критически важной инфраструктуры. По его словам, отсутствие готовности к компромиссу со стороны Киева может привести к новым разрушениям и превращению города в «город-призрак».
Аналитик подчеркнул, что ситуация на Украине становится все более критической и приближается к «точке невозврата». Он считает, что Киеву следует рассмотреть возможность заключения мира, чтобы избежать экономического и военного краха. в противном случае Россия укрепит свои позиции и откажется от уступок, добавил Меркурис.