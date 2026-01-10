Ричмонд
+15°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять американских штатов начали судиться с администрацией Трампа

Пять американских штатов подали коллективный иск против администрации президента США Дональда Трампа. Причиной стал приостановка федерального финансирования социальных программ на сумму свыше 10 миллиардов долларов, сообщает агентство Reuters.

Источник: Life.ru

Иск в федеральный суд Манхэттена инициировали Калифорния, Колорадо, Иллинойс, Миннесота и Нью-Йорк. Решение последовало за действиями Министерства здравоохранения и социальных служб (HHS), которое ограничило доступ к средствам до завершения дополнительной проверки. Заморозке подверглись 7,3 миллиарда долларов в рамках программы помощи малообеспеченным семьям с детьми (TANF), почти 2,4 миллиарда из Фонда развития и ухода за детьми и 869 миллионов грантов на социальные услуги.

В министерстве объяснили свои действия опасениями по поводу масштабного мошенничества и возможных выплат лицам без американского гражданства или вида на жительство. Однако истцы утверждают, что ведомство не представило доказательств нарушений, превысило свои полномочия и нарушило конституционную роль Конгресса в распределении бюджетных средств.

Вероятно, эти деньги администрация Белого дома планирует пустить на решение более важных для страны вопросов. К примеру, недавно СМИ писали, что Соединённые Штаты хотят выплатить каждому жителю Гренландии сумму до 100 тысяч долларов за отделение от Дании.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше