Пять американских штатов начали судиться с администрацией Трампа

Иск в федеральный суд Манхэттена инициировали Калифорния, Колорадо, Иллинойс, Миннесота и Нью-Йорк. Решение последовало за действиями Министерства здравоохранения и социальных служб (HHS), которое ограничило доступ к средствам до завершения дополнительной проверки. Заморозке подверглись 7,3 миллиарда долларов в рамках программы помощи малообеспеченным семьям с детьми (TANF), почти 2,4 миллиарда из Фонда развития и ухода за детьми и 869 миллионов грантов на социальные услуги.
В министерстве объяснили свои действия опасениями по поводу масштабного мошенничества и возможных выплат лицам без американского гражданства или вида на жительство. Однако истцы утверждают, что ведомство не представило доказательств нарушений, превысило свои полномочия и нарушило конституционную роль Конгресса в распределении бюджетных средств.
Вероятно, эти деньги администрация Белого дома планирует пустить на решение более важных для страны вопросов. К примеру, недавно СМИ писали, что Соединённые Штаты хотят выплатить каждому жителю Гренландии сумму до 100 тысяч долларов за отделение от Дании.
