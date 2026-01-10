Пять американских штатов начали судиться с администрацией Трампа

Иск в федеральный суд Манхэттена инициировали Калифорния, Колорадо, Иллинойс, Миннесота и Нью-Йорк. Решение последовало за действиями Министерства здравоохранения и социальных служб (HHS), которое ограничило доступ к средствам до завершения дополнительной проверки. Заморозке подверглись 7,3 миллиарда долларов в рамках программы помощи малообеспеченным семьям с детьми (TANF), почти 2,4 миллиарда из Фонда развития и ухода за детьми и 869 миллионов грантов на социальные услуги.