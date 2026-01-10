Трамп испугался соседства с Россией и Китаем в случае захвата Гренландии

Высказывания прозвучали во время публичной встречи, трансляция которой была опубликована на официальном канале Белого дома. Они уже вызвали широкий резонанс из-за прямого намёка на возможное вмешательство США во внутренние дела территории, формально входящей в состав Дании. Гренландия обладает стратегическим положением в Арктике и богатыми природными ресурсами, что делает остров объектом повышенного интереса со стороны ведущих мировых держав. Глава европейской дипломатии Кая Каллас подчеркнула, что заявления США вызывают «крайнее беспокойство» и нарушают международное право.