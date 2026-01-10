Трамп испугался соседства с Россией и Китаем в случае захвата Гренландии

По словам Трампа, Соединённые Штаты готовы действовать даже без согласия жителей Гренландии. Он подчеркнул, что США считают стратегически недопустимым усиление влияния Москвы или Пекина в этом регионе.
«Мы собираемся что-то предпринять в отношении Гренландии, хотят они этого или нет», — заявил американский лидер.
Трамп объяснил свою позицию опасениями, что в противном случае остров может перейти под контроль России или Китая. Он добавил, что Вашингтон не готов мириться с таким соседством и намерен предотвратить подобный сценарий.
Высказывания прозвучали во время публичной встречи, трансляция которой была опубликована на официальном канале Белого дома. Они уже вызвали широкий резонанс из-за прямого намёка на возможное вмешательство США во внутренние дела территории, формально входящей в состав Дании. Гренландия обладает стратегическим положением в Арктике и богатыми природными ресурсами, что делает остров объектом повышенного интереса со стороны ведущих мировых держав. Глава европейской дипломатии Кая Каллас подчеркнула, что заявления США вызывают «крайнее беспокойство» и нарушают международное право.
