Политолог Лукьянов назвал два ключевых фактора в переговорах по Украине в 2026 году

Ранее различные политики и эксперты уже высказывали прогнозы о сроках завершения конфликта на Украине. Представитель США при НАТО Мэттью Уитакер 24 декабря допускал его окончание в течение 90 дней, а обозреватель Politico Джейми Деттмер предполагал, что он может завершиться в 2026 году на невыгодных для Киева условиях, при этом российские власти подчеркивали, что просто заморозка конфликта не устраивает Москву.