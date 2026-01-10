Политолог Лукьянов назвал два ключевых фактора в переговорах по Украине в 2026 году

Переговоры по Украине зависят от ситуации на земле и выборах в США.
Переговоры по Украине в 2026 году будут зависеть от ситуации на фронте и промежуточных выборах в США. Об этом в интервью URA.RU заявил директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.
«В переговорах есть два параметра: военный и политический. Серьезные изменения на поле боя не в пользу Украины способны усилить попытки прекратить конфликт, принудить европейцев и американцев к меньшей требовательности в части условий», — сказал политолог.
В политическом параметре важно, что уже весной в Штатах начнется избирательная кампания перед промежуточными выборами в Конгресс, которые пройдут в ноябре, продолжил Лукьянов. Тема Украины перестанет быть в списке приоритетных тем для Белого дома, на первый план выйдут реальны запросы простых американцев, добавил собеседник URA.RU.
Ранее различные политики и эксперты уже высказывали прогнозы о сроках завершения конфликта на Украине. Представитель США при НАТО Мэттью Уитакер 24 декабря допускал его окончание в течение 90 дней, а обозреватель Politico Джейми Деттмер предполагал, что он может завершиться в 2026 году на невыгодных для Киева условиях, при этом российские власти подчеркивали, что просто заморозка конфликта не устраивает Москву.