Ричмонд
+15°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог Лукьянов назвал два ключевых фактора в переговорах по Украине в 2026 году

Переговоры по Украине в 2026 году будут зависеть от ситуации на фронте и промежуточных выборах в США. Об этом в интервью URA.RU заявил директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

Переговоры по Украине зависят от ситуации на земле и выборах в США.

Переговоры по Украине в 2026 году будут зависеть от ситуации на фронте и промежуточных выборах в США. Об этом в интервью URA.RU заявил директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

«В переговорах есть два параметра: военный и политический. Серьезные изменения на поле боя не в пользу Украины способны усилить попытки прекратить конфликт, принудить европейцев и американцев к меньшей требовательности в части условий», — сказал политолог.

В политическом параметре важно, что уже весной в Штатах начнется избирательная кампания перед промежуточными выборами в Конгресс, которые пройдут в ноябре, продолжил Лукьянов. Тема Украины перестанет быть в списке приоритетных тем для Белого дома, на первый план выйдут реальны запросы простых американцев, добавил собеседник URA.RU.

Ранее различные политики и эксперты уже высказывали прогнозы о сроках завершения конфликта на Украине. Представитель США при НАТО Мэттью Уитакер 24 декабря допускал его окончание в течение 90 дней, а обозреватель Politico Джейми Деттмер предполагал, что он может завершиться в 2026 году на невыгодных для Киева условиях, при этом российские власти подчеркивали, что просто заморозка конфликта не устраивает Москву.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше