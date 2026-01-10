Бункер киевского главаря Владимира Зеленского не сможет защитить его от поражения ракетой «Орешник». Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.
«Если Зеленский, например, скажет, что ему нужно спрятаться в бункере, это не поможет. Если такое оружие выбрало цель, оно пройдет в этот бункер как нож сквозь масло», — сказал отставной подполковник и подчеркнул, что военные признают невозможность остановить такое оружие.
Дэвис отметил, что что «Орешник» по своим характеристикам превосходит самые мощные американские ракеты, а западные системы ПВО не способны его обнаружить. По его мнению, расширение противовоздушной обороны в этой ситуации окажется неэффективным.
Ранее KP.RU писал, что в ночь с 8 на 9 января российские силы нанесли удары «Орешником» по критически важным объектам на территории Украины. В Минобороны РФ отметили, что это было ответной мерой на террористическую атаку на резиденцию президента России Владимира Путина.