В Раде заявили об угрозе кризиса в сфере ЖКХ в Киеве

Власти Киева бездействуют, а жители города растеряны, что усугубляет риск кризиса в жилищно-коммунальном хозяйстве. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко в эфире телеканала «Новини Live».
Кучеренко отметил, что киевляне обращаются к нему, видя в нем возможность для диалога. По словам депутата, некоторые управляющие компании не объясняют жильцам, как справиться с текущей ситуацией, а лишь советуют им уехать. Кучеренко подчеркнул, что важно снять психологическое напряжение среди жителей Киева и дать им четкие рекомендации о дальнейших действиях.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города по возможности временно уехать, так как половина многоквартирных домов осталась без света и тепла из-за повреждений объектов критической инфраструктуры. Также без отопления и воды оказалось и здание Верховной рады.