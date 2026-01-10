В Раде заявили об угрозе кризиса в сфере ЖКХ в Киеве

Кучеренко отметил, что киевляне обращаются к нему, видя в нем возможность для диалога. По словам депутата, некоторые управляющие компании не объясняют жильцам, как справиться с текущей ситуацией, а лишь советуют им уехать. Кучеренко подчеркнул, что важно снять психологическое напряжение среди жителей Киева и дать им четкие рекомендации о дальнейших действиях.