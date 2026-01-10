Политик Мема поддержал призыв Мелони начать диалог с Россией

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема поддержал заявление премьер-министра Италии Джорджи Мелони о необходимости начала диалога с Россией, предложив ей взять на себя ведущую роль в установлении мира. Об этом он написал в соцсетях.
«Я хочу обратить внимание на то, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони сказала, что Европе пора вернуться к диалогу с Россией. Мелони делает больше для мира и дипломатии, чем Кая Каллас. Давайте предоставим Мелони ведущую роль в установлении мира от лица Европы: нам нужно такое лидерство», — говорится в его публикации.
Помимо этого, Мема указал, что российская сторона продолжает оставаться открытой для диалога по украинскому урегулированию.
Напомним, накануне Мелони выступила с заявлением, что Европейскому союзу пора вести переговоры с Россией. По ее словам, ЕС следует назначить спецпредставителя для проведения контактов с Москвой.