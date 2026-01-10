Ричмонд
+15°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Финляндии сулят Мелони роль ведущего миротворца после призыва говорить с Россией

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема поддержал призыв премьер-министра Италии Джорджи Мелони возобновить диалог Европы с Россией. Свою позицию он изложил в публикации в социальной сети X.

Источник: Life.ru

Политик раскритиковал заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о необходимости быстрого перевооружения для нанесения ущерба России, назвав его шокирующим.

«Мелони делает больше для мира и дипломатии, чем Кая Каллас. Давайте предоставим Мелони ведущую роль в установлении мира от лица Европы: нам нужно такое лидерство», — написал Мема.

Он также прокомментировал недавние удары российских войск в ответ на теракты Киева, заявив, что это не эскалация, а предупреждение. По его мнению, Россия остаётся открытой для диалога, и Европа должна воспользоваться этой возможностью.

Напомним, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европе пора начать переговоры с Россией. При этом она считает, что для этого ЕС должен назначить отдельного спецпредставителя, чтобы каждой стране не пришлось вести эти беседы по отдельности. При этом в РФ скептически смотрят на её заявление, указывая, что власти Евросоюза по-прежнему против ведения любых бесед с руководством РФ и всецело поддерживают любые требования Киева.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Джорджа Мелони: биография, карьера, личная жизнь премьер-министра Италии
Глава итальянского правительства оказалась в центре внимания мировых СМИ после высказывания об отправке миротворцев на Украину. Рассказываем, кто такая Джорджа Мелони и как она сделала карьеру в политике.
Читать дальше