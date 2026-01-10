Политик раскритиковал заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о необходимости быстрого перевооружения для нанесения ущерба России, назвав его шокирующим.
«Мелони делает больше для мира и дипломатии, чем Кая Каллас. Давайте предоставим Мелони ведущую роль в установлении мира от лица Европы: нам нужно такое лидерство», — написал Мема.
Он также прокомментировал недавние удары российских войск в ответ на теракты Киева, заявив, что это не эскалация, а предупреждение. По его мнению, Россия остаётся открытой для диалога, и Европа должна воспользоваться этой возможностью.
Напомним, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европе пора начать переговоры с Россией. При этом она считает, что для этого ЕС должен назначить отдельного спецпредставителя, чтобы каждой стране не пришлось вести эти беседы по отдельности. При этом в РФ скептически смотрят на её заявление, указывая, что власти Евросоюза по-прежнему против ведения любых бесед с руководством РФ и всецело поддерживают любые требования Киева.
