Напомним, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европе пора начать переговоры с Россией. При этом она считает, что для этого ЕС должен назначить отдельного спецпредставителя, чтобы каждой стране не пришлось вести эти беседы по отдельности. При этом в РФ скептически смотрят на её заявление, указывая, что власти Евросоюза по-прежнему против ведения любых бесед с руководством РФ и всецело поддерживают любые требования Киева.